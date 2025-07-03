Мужчины с лишним весом понравились женщинам больше, чем худые

Исследователи объясняют это так: если в организме человека наблюдается умеренное превышение нормы жировой массы, это может быть признаком высокого уровня тестостерона — важного эволюционного показателя «качества» партнера. Однако в ходе аналогичных исследований среди мужчин была выявлена противоположная тенденция: они чаще выбирают женщин с более подтянутым телосложением.