Мужчины с лишним весом понравились женщинам больше, чем худые

Ученые из Китайской академии наук выяснили, что женщины считают наиболее привлекательными мужчин с избыточной массой тела. Об этом пишет Daily Mail.
В эксперименте участвовали 283 женщины из Китая, Литвы и Великобритании. Им показали 15 черно-белых фотографий мужчин с индексом массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7, лица которых были размыты. Испытуемые оценивали изображения по шкале от (наименее привлекательное) до 9 (наиболее привлекательное).
Результаты показали, что жительницы Китая считали самыми привлекательными мужчин с ИМТ 23,4, жительница Литвы — с ИМТ 23, а жительницы Великобритании — с ИМТ 26,6. Такой индекс массы тела соответствует избыточному весу. Согласно классификации врачей, в норме он должен быть от 18,5 до 24,9.
Исследователи объясняют это так: если в организме человека наблюдается умеренное превышение нормы жировой массы, это может быть признаком высокого уровня тестостерона — важного эволюционного показателя «качества» партнера. Однако в ходе аналогичных исследований среди мужчин была выявлена противоположная тенденция: они чаще выбирают женщин с более подтянутым телосложением.
«Женщины, видимо, более склонны к ожирению, что правильно с точки зрения эволюции. Однако исследования показывают, что мужчины считают более привлекательными женщин без лишнего веса», — заключили исследователи.
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