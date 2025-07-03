Два новых автобусных маршрута запустят для жителей двух районов Петербурга

Два новых автобусных маршрута — № 168 и № 209 — запустят для жителей новостроек в Василеостровском и Невском районах с 6 июля. На магистрали выйдут машины вместимостью не менее 100 человек и оборудованные для маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.