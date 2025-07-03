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Два новых автобусных маршрута запустят для жителей двух районов Петербурга

Общественный транспорт выйдет на улицы Северной столицы с 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Два новых автобусных маршрута — № 168 и № 209 — запустят для жителей новостроек в Василеостровском и Невском районах с 6 июля. На магистрали выйдут машины вместимостью не менее 100 человек и оборудованные для маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

— Автобусы № 168 будут передвигаться в будние дни с интервалом 15 минут, в выходные — 15−21 минуту. Автобусы № 209 будут курсировать через каждые 10−14 минут и 11−15 минут, соответственно, — добавили в ведомстве.

Так, маршрут № 168 — от Наличной улицы до улицы Чирикова — повысит транспортную доступность жителей намывной территории Васильевского острова. На его пути следования будет 10 остановок, в том числе у станции метро «Приморская».

Маршрут № 209 соединит улицы Подвойского и Союзный проспект. Это значит, что жители новых жилых кварталов Веселого поселка смогут без проблем добраться до станции метро «Проспект Большевиков». Всего путь предусматривает 15 остановок.