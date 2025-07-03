Самарские ученые нашли способ сделать фундаменты прочнее с помощью смолы

Специалисты Самарского политеха разработали новый способ усиления буровых свай — опор, на которых держится фундамент зданий. Они предложили использовать специальную полимерную смолу, которая расширяется прямо в грунте.
Как сообщают в пресс-службе вуза, смола закачивается под нижнюю часть сваи. В процессе она вспенивается, заполняя пустоты в земле, и таким образом создаёт прочную опору.
Это позволяет значительно — более чем на 50% — повысить несущую способность фундамента. При этом снижается необходимость делать сваи очень длинными, что упрощает и удешевляет строительство.
Технологию уже протестировали в лабораторных и полевых условиях. Учёные уверены, что их метод можно применять при строительстве самых разных объектов — как жилых, так и промышленных.
Ранее в Самаре подвели промежуточные итоги работы первого городского информационно-справочного центра для туристов и горожан.
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