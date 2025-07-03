Три проекта Самарской области победили в конкурсе «Будущее — это мы!»

Три проекта Самарской области из восьми одержали победу в конкурсе социальных практик «Будущее — это мы!».
Первый победитель — проект для укрепления семейных связей и профилактики эмоционального выгорания «Слёт многодетных семей», в котором приняли участие свыше 300 человек за 2024 год.
Второй — Проект Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ» под названием «Счастливы ВМЕСТЕ». Его задача — психологическая, социальная и культурная поддержка семей, проходящих через развод спустя 10−15 лет совместной жизни с целью сохранения ячейки общества. Через данный проект прошло 16 семей.
Последний проект из числа победителей — «Счастливы ВДВОЁМ». В его рамках организуют культурный досуг для супружеских пар.
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