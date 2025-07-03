Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом

«Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи нового времени».