МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом.
«Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи нового времени».
Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2−3 июля, его организаторы — Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.