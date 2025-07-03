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Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом

Путин: Запорожская область является исторически российским регионом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом.

«Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи нового времени».

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2−3 июля, его организаторы — Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.