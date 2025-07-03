Киселев заявил, что Sputnik Азербайджан не может продолжать работу

30 июня в Азербайджане задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». 1 июля на четыре месяца были арестованы глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Это случилось после того как в Екатеринбурге арестовали восьмерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в участии в ОПГ. Впоследствии двое из них скончались. Следственная экспертиза в Азербайджане, куда тела были направлены для захоронения, выявила, что они погибли в результате множественных травм. Судмедэкспертиза российской стороны показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.