Виски за 70 тысяч. За что задержали главу «Ростовводоканала» Юркина?

В Ростове опять разгорается громкий скандал вокруг главы крупной ресурсоснабжающей организации. В центре пристального внимания силовиков оказался генеральный директор «Ростовводоканала» Евгений Юркин. Правда, на этот раз речь идёт не о многомиллионных взятках, а о разглашении государственной тайны.
Rostov.aif.ru собрал все известные детали дела, которое обещает стать резонансным.
Выдал гостайну?
Новость о задержании главы «Ростовводоканала» Евгения Юркина облетела медиапросторы ещё в конце июня. Тогда различные источники сообщали, что дело может касаться раскрытия секретных сведений, относящихся к категории государственной тайны, однако официальных подтверждений этому факту не находилось.
Позже стало известно, что Юркину избрали меру пресечения сроком на 1 месяц 27 суток. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Ростовской области. Решение отправить главу «Ростовводоканала» в СИЗО до 14 августа вынес Ленинский районный суд Ростова. Причина ареста на тот момент всё ещё оставалась неизвестной для общественности.
Накануне, 2 июля, в пресс-службе УФСБ по Ростовской области сообщили, что Юркин отправил обычной почтой в региональное министерство ЖКХ документы, содержащие секретную информацию о важных объектах инфраструктуры Ростова. Из-за этого данные, составляющие гостайну, попали к человеку, у которого не было разрешения на работу с этой информацией.
«В отношении руководителя указанного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России “Разглашение государственной тайны”», — добавили в ведомстве.
Добавим, что на момент написания статьи на официальном сайте «Ростовводоканала» Евгений Юркин значится генеральным директором предприятия.
Дискошар и дорогой алкоголь.
Силовики уже обыскали дом Юркина, а также его рабочее место. В сеть попали фотографии, сделанные в ходе обыска. Выяснилось, что глава «Ростовводоканала» проживает в стильном двухэтажном доме с мансардой. Интерьер довольно сдержанный: серые стены, покрытый лаком пол, никаких кричащих элементов декора, лишь продуманная простота без золотых вензелей и прочей вычурности.
В одной из комнат стену украшает забавная картина с зебрами и жирафами в разноцветных очках, в этой же комнате висит дискошар. Кроме того, внимание искушённого зрителя привлекает мини-бар с содержимым, стоимость которого варьируется от 2 до 70 тыс. рублей за бутылку. А там таких — под два десятка.
Сейчас силовики проводят необходимые проверки, чтобы выявить и зафиксировать другие эпизоды нарушений закона, которые могут волей-неволей совершить сотрудники компании «Ростовводоканал».
Если вину Юркина докажут, ему может грозить до четырёх лет лишения свободы. Напомним, он возглавил «Ростовводоканал» в 2023 году. По итогам 2024-го предприятие показало выручку в размере 9,2 млрд рублей и чистую прибыль — 1,5 млрд рублей.
Маленькие чиновничьи радости.
Последние годы донскую столицу буквально сотрясают скандалы с обысками у высокопоставленных лиц. Горожане внимательно наблюдают за происходящим, ведь каждый новый обыск приносит интересные темы для обсуждений, рядом с которыми бутылка виски за 70 тыс. рублей — ещё цветочки.
Так, во время обысков у экс-замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша, замешанного в истории с «золотым» песком на стадионе «Ростов Арена», обнаружили коллекцию дорогих часов и своеобразные картины. На одном из портретов сам чиновник предстал в образе офицера в дореволюционном военном мундире с наградами. Помимо этого, в доме бывшего замгубернатора нашли внушительную сумму наличными рублями и долларами, а также шкатулку с драгоценностями.
Главное действующее лицо другого громкого скандала, связанного с огромными хищениями на гособоронзаказе, бывший гендиректор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский повеселил пользователей сети наличием статусного аксессуара в рабочем кабинете — шапки Мономаха. Ему, как и Сидашу, было не чуждо «чувство прекрасного»: в доме Масленского нашли портрет с изображением хозяина в образе аристократа. Также оперативники обнаружили большие стопки пятитысячных банкнот, элитное спиртное и коллекционное оружие.
В отличие от Евгения Юркина, предпочитающего сдержанность в интерьере, экс-глава минздрава Дона Татьяна Быковская окружала себя роскошью. Ещё в 2019 году кадры её шикарного поместья всколыхнули российский интернет. Интерьеры её жилища поразили аудиторию своей помпезностью: позолота, лепнина, антикварная мебель…
Rostov.aif.ru продолжит следить за громким делом Евгения Юркина, а также других арестованных вип-персон.