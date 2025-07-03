Виски за 70 тысяч. За что задержали главу «Ростовводоканала» Юркина?

В одной из комнат стену украшает забавная картина с зебрами и жирафами в разноцветных очках, в этой же комнате висит дискошар. Кроме того, внимание искушённого зрителя привлекает мини-бар с содержимым, стоимость которого варьируется от 2 до 70 тыс. рублей за бутылку. А там таких — под два десятка.