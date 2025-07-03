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Универмаги Минска объявили скидки до 70% на большие выходные с 3 по 6 июля

Минские универмаги заявили о скидках до 70% на широкий ассортимент товаров.

Источник: Комсомольская правда

Универмаги Минска объявили скидки до 70% на большие выходные с 3 по 6 июля. Подробная информация размещена на официальных сайтах столичных универмагов.

В большие выходные в торговом доме «На Немиге» и универмаге «Беларусь» скидки до 70% будут действовать на широкий ассортимент непродовольственных товаров: от женской одежды до сумок, товаров для плавания и активного отдыха и многое другое.

В ГУМе обещают скидки до 55% на выделенный ассортимент непродовольственных товаров. Со скидками до 30% минчане и гости столицы смогут купить летние коллекции одежду, косметику, солнцезащитные и другие сезонные товары.

В ЦУМе скидка при покупке непродовольственных товаров, стоимость которых превышает 7 рублей, окажется до 40%. Кроме того, со скидкой до 15% будет возможность приобрести крупногабаритную бытовую технику.

В торговом центре «Кiрмаш» в большие выходные скидка до 50% будет действовать на женскую одежду. А со скидкой до 45% можно будет купить косметику, часы, парфюмерию. На ювелирные изделия скидка составит до 40%.

Кстати, мы собрали подробную информацию про скидки в июле 2025 года в универмагах Минска.

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