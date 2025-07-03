Универмаги Минска объявили скидки до 70% на большие выходные с 3 по 6 июля. Подробная информация размещена на официальных сайтах столичных универмагов.
В большие выходные в торговом доме «На Немиге» и универмаге «Беларусь» скидки до 70% будут действовать на широкий ассортимент непродовольственных товаров: от женской одежды до сумок, товаров для плавания и активного отдыха и многое другое.
В ГУМе обещают скидки до 55% на выделенный ассортимент непродовольственных товаров. Со скидками до 30% минчане и гости столицы смогут купить летние коллекции одежду, косметику, солнцезащитные и другие сезонные товары.
В ЦУМе скидка при покупке непродовольственных товаров, стоимость которых превышает 7 рублей, окажется до 40%. Кроме того, со скидкой до 15% будет возможность приобрести крупногабаритную бытовую технику.
В торговом центре «Кiрмаш» в большие выходные скидка до 50% будет действовать на женскую одежду. А со скидкой до 45% можно будет купить косметику, часы, парфюмерию. На ювелирные изделия скидка составит до 40%.
Кстати, мы собрали подробную информацию про скидки в июле 2025 года в универмагах Минска.
Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси и узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.
Ранее мы писали, что минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488.