За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, морковь и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, морковь и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 23 по 30 июня килограмм огурцов подорожал на 4,62%. На этой неделе его средняя цена составила 100,14 рубля. Также жителям республики на 4,05% больше придется отдать за морковь (средняя цена — 75 рублей) и на 1,68% за столовую свеклу (86,41 рубля).
Однако на этой неделе на 1,41% подешевели шлифованный рис (102,08 рубля), на 1,44% — творог (426,04 рубля), на 2,01% — белокочанная капуста (средняя цена — 56,83 рубля).
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