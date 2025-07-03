За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, морковь и свеклу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 23 по 30 июня килограмм огурцов подорожал на 4,62%. На этой неделе его средняя цена составила 100,14 рубля. Также жителям республики на 4,05% больше придется отдать за морковь (средняя цена — 75 рублей) и на 1,68% за столовую свеклу (86,41 рубля).