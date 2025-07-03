Путин призвал бережно относиться к российским лесам

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бережно относиться к лесам России.
«Сейчас хочу обратиться ко всем, кто имеет так или иначе отношение к этому виду деятельности (сельхозпроизводству — ред.), и к руководителям муниципальных образований, субъектов федерации. Надо очень бережно относиться к тому, что нам досталось в наследство. И ни в коем случае не позволять уничтожать эти посадки (лесопосадки — ред.) для целей, которые имеют важное, но всё-таки второстепенное значение», — сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи нового времени».
Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2−3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.