В Омске продают бывший офис банка за 76 млн рублей

Бывшее здание банка «Открытие», располагающееся в Омске по адресу улица Декабристов, 128, появилось в продаже. За него запросили 76 млн рублей. Объявление размещено на онлайн-площадке от имени владельца — АО «БМ БАНК».
Площадь реализуемого объекта недвижимости составляет более 2 019 квадратных метров, он включает три этажа, цоколь, мансарду. Земельный участок занимает 1 028 «квадратов». В этой же локации, в Центральном округе, находится СКК имени Блинова.
Продавец отметил, что в здании исправны все центральные коммуникации. Установлены системы безопасности: дымоудаление, сигнализация, автоматическое пожаротушение, специальный внутренний водопровод. Здание сохраняет работоспособность всей инженерии и готово к новому использованию.
Уточняется, что лот будет дополнительно размещен на Единой автоматизированной торговой площадке.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в городе 12 июля даст бесплатный концерт поп-певица Клава Кока.