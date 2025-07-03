В Перми устанавливают возможного свидетеля по делу о мошенничестве

Полицейские продолжают фиксировать случаи, когда аферисты пользуются услугами такси и доставки, чтобы забрать деньги у обманутых пенсионеров и передать затем курьерам телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Вчера, 2 июля, днем в Индустриальном районе к очередной жертве мошенников прибыл предположительно водитель такси или курьер службы доставки. Забрав у пенсионера 310 тысяч рублей, он увез их в неизвестном направлении. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В распоряжении полиции есть записи с видеокамер. Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождение причастных к преступлению. Если у вас есть информация по этому делу, позвоните по телефонам: 8 (999) 979−60−95 или 02.
Полиция обращается к работникам такси и доставки: принимая заказ у пожилого человека, обратите внимание на его поведение. Тревожность может означать, что перед вами человек, который находится под влиянием мошенников. О том, что совершается преступление, может говорить и внешний вид посылки — мошенники часто просят завернуть деньги в полотенце, белье, поместить в сверток и обмотать скотчем. Распознать мошенничество можно и при встрече с получателем посылки. Если адресат не располагает сведениями о человеке, который ее отправил, или отказывается зафиксировать момент передачи на видео, ведет себя подозрительно — вероятно, перед вами пособник телефонных мошенников. Если у вас возникли сомнения, немедленно обратитесь в полицию и не передавайте посылку подозрительному адресату.