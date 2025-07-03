В Перми устанавливают возможного свидетеля по делу о мошенничестве

Полиция обращается к работникам такси и доставки: принимая заказ у пожилого человека, обратите внимание на его поведение. Тревожность может означать, что перед вами человек, который находится под влиянием мошенников. О том, что совершается преступление, может говорить и внешний вид посылки — мошенники часто просят завернуть деньги в полотенце, белье, поместить в сверток и обмотать скотчем. Распознать мошенничество можно и при встрече с получателем посылки. Если адресат не располагает сведениями о человеке, который ее отправил, или отказывается зафиксировать момент передачи на видео, ведет себя подозрительно — вероятно, перед вами пособник телефонных мошенников. Если у вас возникли сомнения, немедленно обратитесь в полицию и не передавайте посылку подозрительному адресату.