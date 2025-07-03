Инфекции и гнойные заболевания: чем некачественные купальники опасны для женского здоровья

Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие требованиям качества. Во время проверки эксперты обнаружили нарушения различной степени у продукции 18 торговых марок, включая недостаточную воздухопроницаемость, низкую устойчивость окраски к поту и морской воде, слабую эластичность и низкое качество ткани. Врач-дерматолог, косметолог, аккредитованный инфекционист Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как выбрать качественный купальник и чем опасны зафиксированные нарушения качества для здоровья женщин.
По ее словам, в составе качественного купальника должно быть больше натуральных волокон, чем синтетических.
— Процент хлопка должен превышать количество полиэстера. Хлопковое волокно будет осуществлять необходимую влагопроницаемость и воздухопроницаемость. Носить купальник, который полностью сделан из полиэстера, очень опасно для здоровья, — говорит она.
Эксперт объяснила, что если не соблюдается норма воздухопроницаемости купальника, то образуется парниковый эффект, который является идеальной средой для различных бактерий и вирусов.
— Это благоприятная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов, например стафилококковой и грибковой флоры, анаэробных бактерий, криптококка, аспергиллеза. Там будут комфортно чувствовать себя любые микроорганизмы, даже кишечная палочка, — сказала Мухина.
Дерматолог отметила, что повышенная влажность и плюсовая температура под купальником — это уникальные условия для размножения многих инфекционных агентов.
— При частом ношении некачественного купальника у женщины будет истончаться общий иммунитет. Поэтому организм будет подвержен огромному количеству инфекционных заболеваний и гнойным болезням кожи, например пиодермии, — заявила собеседница «ВМ».
Также некачественные купальники могут привести к развитию у женщин инфекций мочевыводящих путей и гинекологических заболеваний, предупредила врач.
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