Инфекции и гнойные заболевания: чем некачественные купальники опасны для женского здоровья

Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие требованиям качества. Во время проверки эксперты обнаружили нарушения различной степени у продукции 18 торговых марок, включая недостаточную воздухопроницаемость, низкую устойчивость окраски к поту и морской воде, слабую эластичность и низкое качество ткани. Врач-дерматолог, косметолог, аккредитованный инфекционист Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как выбрать качественный купальник и чем опасны зафиксированные нарушения качества для здоровья женщин.