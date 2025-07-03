Telegram заблокировал около 16 миллионов групп и каналов в 2025 году

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал примерно 16,32 миллиона групп и каналов в текущем году, при этом примерно 130 тысяч единиц из них распространяли информацию террористического характера, говорится в отчете на его сайте.
Так, согласно данным, представленным на сайте Telegram, с начала 2025 года по 2 июля мессенджер заблокировал 16 317 027 групп и каналов, а за июнь их число составило 2 503 888 единиц.
В частности, в 2025 году было заблокировано 129 718 сообществ, связанных с терроризмом, а за июнь — 20 344 таких сообщества.
В 2024 году мессенджер заблокировал 15 383 034 группы и канала, в том числе 128 913 сообществ были связаны с терроризмом.
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале текущего года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте». Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.