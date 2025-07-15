Россияне выступают за ужесточение миграционной политики: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
По регионам России участники опроса распределились следующим образом:
- Центральный — 37%
- Северо-Западный — 13%
- Приволжский — 13%
- Сибирский — 11%
- Уральский — 9%
- Южный — 8%
- Дальневосточный — 6%
- Северо-Кавказский — 2%
Мнения о мигрантах
В рамках опроса респондентам было предложено выбрать утверждение о мигрантах, с которым они согласны.
Мнения распределились таким образом:
- В обществе стало больше напряженности из-за потока мигрантов — 40%
- Важно, чтобы они соблюдали законы и нормы поведения — 23%
- Миграция создает нагрузку на школы, медицину и инфраструктуру — 22%
- Если человек ведет себя порядочно, не важно, откуда он — 12%
- Помогают экономике, занимая вакансии, от которых отказываются местные жители — 3%
Школьное образование
С 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны проходить языковое тестирование при поступлении в школу. Большинство респондентов (90%) положительно относятся к этой мере, аргументируя, что школа должна понимать уровень подготовки ребенка. 5% относятся отрицательно, считая, что это может ограничить доступ к образованию, 3% — нейтрально, если образовательные учреждения помогут в подготовке. Еще 2% затруднились с ответом.
25% считают, что такие классы нужны только для временной адаптации, чтобы через 1−2 года дети учились в общих классах, 19% выступают за организацию дополнительных занятий по русскому языку, но без выделения отдельных классов, 12% считают, что дети мигрантов должны сразу учиться вместе со всеми. 7% затруднились ответить на вопрос.
Изучение русского языка
61% россиян считают, что государство не должно оказывать мигрантам помощь в изучении русского языка, и они должны учиться за свой счет. 34% выступают за государственную поддержку, но только при условии легального статуса у мигрантов, 5% считают, что нужны обязательные бесплатные курсы для всех мигрантов.
Запрет на работу
Во многих регионах введены запреты на работу мигрантов в ряде отраслей (в образовании, медицине, такси
Легализация пребывания в стране
С 5 февраля в России работает «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране. Респондентам было предложено выбрать утверждение о реестре, с которым они согласны.
Получились следующие результаты:
- Хороший способ учитывать тех, кто находится в стране без законных оснований — согласны 40% респондентов
- Такая база может помочь в борьбе с незаконной миграцией — 36%
- Реестр может быть полезен для выявления нарушений среди нелегальных мигрантов — 14%
- База может усилить административное давление на мигрантов — 4%
- Это избыточная бюрократия — 3%
- Затруднились ответить — 2%
По мнению большинства россиян (91%) следует полностью ограничивать права и свободы иностранцев, если они не легализовали свое пребывание в России. 7% считают, что нужно ограничивать только некоторые права, 2% выступают за сохранение всех прав и отсутствие ограничений. 1% затруднились ответить.
Контроль за банковскими операциями
Что касается усиленного контроля за банковскими операциями мигрантов, 93% россиян относятся к этому положительно, полагая, что это поможет выявлять незаконные доходы.
4% относятся нейтрально, 3% — отрицательно, считая, что это вторжение в частную жизнь, и 1% затруднились с ответом.
Обновления в миграционной политике
48% респондентов считают, что обновления в миграционной политике помогут снизить количество нелегальных мигрантов, 20% полагают, что могут привести к росту теневой миграции, 15% уверены, что это лишь временно изменит ситуацию, 13% думают, что меры существенно не повлияют на ситуацию с нелегальными мигрантами. Еще 3% затруднились ответить.
14% считают, что должна смягчаться в отношении квалифицированных кадров и трудовых мигрантов, востребованных в экономике, 1% выступают за смягчение для всех категорий мигрантов, столько же — за сохранение текущего уровня. Еще 1% затруднились ответить.
Что касается мер в отношении мигрантов, которые поддержали бы респонденты, распределение мнений выглядит следующим образом:
- Ужесточение наказаний за нарушения миграционного законодательства — поддерживают 88% респондентов
- Обязательное тестирование на знание русского языка, истории и законов — 80%
- Запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях — 76%
- Ограничение количества выдаваемых разрешений на работу — 67%
- Создание условий для изучения русского языка и интеграции — 19%
- Упрощение получения ВНЖ и гражданства для квалифицированных специалистов — 14%
- Свой ответ дали 6%, где чаще всего указывали следующие меры: «вахтовый метод работы», «визовый режим», «визит только по рабочему приглашению», «депортация за правонарушения», «запрет на ввоз семей».
- Не поддерживают ни одну из этих мер — 1%
- Затруднились ответить — 1%
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.