Россияне выступают за ужесточение миграционной политики: результаты опроса Новостей Mail

25% считают, что такие классы нужны только для временной адаптации, чтобы через 1−2 года дети учились в общих классах, 19% выступают за организацию дополнительных занятий по русскому языку, но без выделения отдельных классов, 12% считают, что дети мигрантов должны сразу учиться вместе со всеми. 7% затруднились ответить на вопрос.