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Россияне выступают за ужесточение миграционной политики: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о мигрантах и нововведениях в миграционной политике, которые произошли в 2025 году.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 2—3 июля. В опросе приняли участие более 20 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

По регионам России участники опроса распределились следующим образом:

  • Центральный — 37%
  • Северо-Западный — 13%
  • Приволжский — 13%
  • Сибирский — 11%
  • Уральский — 9%
  • Южный — 8%
  • Дальневосточный — 6%
  • Северо-Кавказский — 2%

Мнения о мигрантах

В рамках опроса респондентам было предложено выбрать утверждение о мигрантах, с которым они согласны.

Мнения распределились таким образом:

  • В обществе стало больше напряженности из-за потока мигрантов — 40%
  • Важно, чтобы они соблюдали законы и нормы поведения — 23%
  • Миграция создает нагрузку на школы, медицину и инфраструктуру — 22%
  • Если человек ведет себя порядочно, не важно, откуда он — 12%
  • Помогают экономике, занимая вакансии, от которых отказываются местные жители — 3%

Школьное образование

С 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны проходить языковое тестирование при поступлении в школу. Большинство респондентов (90%) положительно относятся к этой мере, аргументируя, что школа должна понимать уровень подготовки ребенка. 5% относятся отрицательно, считая, что это может ограничить доступ к образованию, 3% — нейтрально, если образовательные учреждения помогут в подготовке. Еще 2% затруднились с ответом.

По мнению 37% опрошенных, следует создавать отдельные адаптационные классы для детей мигрантов, которые не владеют или плохо владеют русским языком.

25% считают, что такие классы нужны только для временной адаптации, чтобы через 1−2 года дети учились в общих классах, 19% выступают за организацию дополнительных занятий по русскому языку, но без выделения отдельных классов, 12% считают, что дети мигрантов должны сразу учиться вместе со всеми. 7% затруднились ответить на вопрос.

Изучение русского языка

61% россиян считают, что государство не должно оказывать мигрантам помощь в изучении русского языка, и они должны учиться за свой счет. 34% выступают за государственную поддержку, но только при условии легального статуса у мигрантов, 5% считают, что нужны обязательные бесплатные курсы для всех мигрантов.

Запрет на работу

Во многих регионах введены запреты на работу мигрантов в ряде отраслей (в образовании, медицине, такси и т. д.), даже при наличии патента. 89% опрошенных положительно относится к таким запретам, 6% — отрицательно и 5% затруднились с ответом.

Легализация пребывания в стране

С 5 февраля в России работает «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране. Респондентам было предложено выбрать утверждение о реестре, с которым они согласны.

Получились следующие результаты:

  • Хороший способ учитывать тех, кто находится в стране без законных оснований — согласны 40% респондентов
  • Такая база может помочь в борьбе с незаконной миграцией — 36%
  • Реестр может быть полезен для выявления нарушений среди нелегальных мигрантов — 14%
  • База может усилить административное давление на мигрантов — 4%
  • Это избыточная бюрократия — 3%
  • Затруднились ответить — 2%

По мнению большинства россиян (91%) следует полностью ограничивать права и свободы иностранцев, если они не легализовали свое пребывание в России. 7% считают, что нужно ограничивать только некоторые права, 2% выступают за сохранение всех прав и отсутствие ограничений. 1% затруднились ответить.

Контроль за банковскими операциями

Что касается усиленного контроля за банковскими операциями мигрантов, 93% россиян относятся к этому положительно, полагая, что это поможет выявлять незаконные доходы.

4% относятся нейтрально, 3% — отрицательно, считая, что это вторжение в частную жизнь, и 1% затруднились с ответом.

Обновления в миграционной политике

48% респондентов считают, что обновления в миграционной политике помогут снизить количество нелегальных мигрантов, 20% полагают, что могут привести к росту теневой миграции, 15% уверены, что это лишь временно изменит ситуацию, 13% думают, что меры существенно не повлияют на ситуацию с нелегальными мигрантами. Еще 3% затруднились ответить.

По мнению большинства (83%), миграционная политика в дальнейшем должна ужесточаться.

14% считают, что должна смягчаться в отношении квалифицированных кадров и трудовых мигрантов, востребованных в экономике, 1% выступают за смягчение для всех категорий мигрантов, столько же — за сохранение текущего уровня. Еще 1% затруднились ответить.

Что касается мер в отношении мигрантов, которые поддержали бы респонденты, распределение мнений выглядит следующим образом:

  • Ужесточение наказаний за нарушения миграционного законодательства — поддерживают 88% респондентов
  • Обязательное тестирование на знание русского языка, истории и законов — 80%
  • Запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях — 76%
  • Ограничение количества выдаваемых разрешений на работу — 67%
  • Создание условий для изучения русского языка и интеграции — 19%
  • Упрощение получения ВНЖ и гражданства для квалифицированных специалистов — 14%
  • Свой ответ дали 6%, где чаще всего указывали следующие меры: «вахтовый метод работы», «визовый режим», «визит только по рабочему приглашению», «депортация за правонарушения», «запрет на ввоз семей».
  • Не поддерживают ни одну из этих мер — 1%
  • Затруднились ответить — 1%

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.