Движение популярных автобусных Минска вечером 3 июля изменится

Маршруты № 1, 69 и 119С будут ехать в объезд музея Великой Отечественной войны и стелы «Минск — город-герой». Вечером там состоятся праздничные мероприятия в честь Дня Независимости республики.
Таким образом, путь следования у этих автобусов будет такой: проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — улица Кальварийская — улица Мельникайте — проспект Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях.
В объезд будут также двигаться автобусы № 73 и № 91. Для маршрута 119С предусмотрена дополнительная остановка — «Станция метро Фрунзенская». Кроме того, автобусы № 1, 69, 73, 91, 119с будут останавливаться у гостиницы «Юбилейная» на площадке на улице Мельникайте перед перекрестком с улицы Заславской.
Проспект Машерова и участок проспекта Победителей будут объезжать автобусы № 29, 44 и 136. Вместо привычного маршрута они поедут по Даумана и Старовиленскому тракту, затем свернут на Орловскую и съедут на проспект Победителей (44-й и 136-й маршрут) или на проспект Пушкина (29-й маршрут) соответственно.
В свою очередь автобус № 46 будет ехать по проспекту Машерова, затем по Заславской, Мельникайте, проспекту Победителей, Богдановича, Купалы, Куйбышева и далее по маршруту в прямом направлении. В обратном направлении — по улицам Куйбышева, Купалы, Богдановича, проспекту Победителей, Мельникайте, Заславской, Машерова и далее по маршруту.
Отмечается, что измененные маршруты будут действовать ориентировочно с 18:00 3 июля до 00:00 4 июля.