Движение популярных автобусных Минска вечером 3 июля изменится

В объезд будут также двигаться автобусы № 73 и № 91. Для маршрута 119С предусмотрена дополнительная остановка — «Станция метро Фрунзенская». Кроме того, автобусы № 1, 69, 73, 91, 119с будут останавливаться у гостиницы «Юбилейная» на площадке на улице Мельникайте перед перекрестком с улицы Заславской.