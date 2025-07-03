Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу, 12 июля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили: 3 июля День Независимости в 2025 году выпал на четверг и пятница, 4 июля, также оказалась выходным днем, но за нее придется отработать в субботу, 12 июля. Однако некоторым из белорусов в рабочую субботу не нужно будет работать.
В Минтруда отметили, что если 4 июля выпал на период трудового или социального отпуска, на период больничного, то 12 июля окажется выходным днем. В том случае, если на 12 июля попал отпуск или больничный, то у белорусов будет выходной день.
Тем временем Минтруда сказало, как изменились правила начисления больничных в Беларуси.
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