Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля

В ведомстве пояснили: 3 июля День Независимости в 2025 году выпал на четверг и пятница, 4 июля, также оказалась выходным днем, но за нее придется отработать в субботу, 12 июля. Однако некоторым из белорусов в рабочую субботу не нужно будет работать.