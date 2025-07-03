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В Роспотребнадзоре прокомментировали заболевание в лагере у детей из Ростова

Здоровье детей из Ростова резко ухудшилось в лагере отдыха на Кубани, ситуация на контроле.

Источник: Комсомольская правда

Здоровье детей из Ростова-на-Дону, приехавших в лагерь отдыха на Кубани, могло ухудшиться «из-за несоблюдения правил личной гигиены и плохого внимания к качеству еды в дороге». Об этом в управлении Роспотребнадзора Краснодарского края сообщили изданию RostovGazeta.

Ростовским журналистам рассказали, что эпидемиологическое расследование провели незамедлительно. Причины плохого самочувствия предварительно связали с гигиеной и качеством еды по пути к лагерю. При этом также были выявлены нарушения, по которым принимаются меры.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Добавим, по словам родителей, их дети отправились на отдых на автобусе в конце июня. На следующий день после прибытия у некоторых ребят начались рвота и диарея, а температура поднялась до 38 градусов.

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