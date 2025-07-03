В Луганске открылась выставка, посвященная операции «Поток»

ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Выставка, посвященная приведшей к началу освобождения города Суджа Курской области операции «Поток», открылась в четверг в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Проведенная в марте операция «Поток» привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой «Аида» спецназа «Ахмат» Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
«В Луганском краеведческом музее сегодня открылась выставка, посвященная героям уникальной военной операции “Поток”, позволившей освободить Курскую область. Порядка 30 планшетов с фотографиями бойцов бригад “Ветераны” и “Восток”, спецназа “Ахмат” и других подразделений, участвовавших в операции», — написал Пасечник в Telegram-канале.
По его словам, все экспонаты, в том числе военная форма, кислородные маски, аналогичный отрезок трубы и другие, рассказывают, с каким мужеством и смекалкой солдаты решали боевую задачу, и какими героическими усилиями была завоевана победа.
Пасечник также отметил, что трое из участников операции посетили выставку.
«Эти парни — наша гордость, а проведенная ими операция “Поток” — образец стойкости, находчивости русского солдата и слаженной командной работы. С ними наша Победа в специальной военной операции неизбежна», — добавил глава региона.