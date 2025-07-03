В Луганске открылась выставка, посвященная операции «Поток»

Проведенная в марте операция «Поток» привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой «Аида» спецназа «Ахмат» Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.