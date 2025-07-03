Игрока «Крыльев» Писарского отстранили от футбола на 4 года, из них 3 — условно

РФС принял решение по 29-летнему форварду волжан после скандала со ставкой.
Ранее писали, что Владимир Писарский якобы поставил на матч со своим участием. Речь идет о первой стыковой игре «Сочи» (там он был в аренде) с «Пари НН». Позже стало известно: это сделал друг, которому нападающий одолжил деньги.
Сам Писарский даже проходил через детектор лжи. Но Российский футбольный союз результаты не интересовали. А футбольный агент Селюк призывал отстранить Владимира. И, кажется, в РФС его услышали.
В итоге нападающего дисквалифицировали на 4 года. Из них 3 — условно. Телеграм-канал «Мутко против» пишет: игрока обвинили в нарушении 18-й статьи регламента по этике о запрете на участие в тотализаторе.
Недавно российский тренер Александр Григорян назвал другого футболиста «зелено-бело-синих» Ивана Сергеева умным и востребованным нападающим.
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