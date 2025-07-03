В Омской области похоронят 36-летнего бойца СВО

В администрации рассказали, что Михаил Михайлович Сафронов родился 3 августа 1988 года. В школьные годы увлекался спортом — футбольными и хоккейными играми. Когда отучился в Оконешниковской школе, получил образование в училище № 19, стал профессиональным водителем и трактористом. После армейской службы трудился на омском крупяном заводе вахтовым методом.