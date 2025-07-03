В Омской области похоронят 36-летнего бойца СВО

Жители поселка Оконешниково организуют траурный митинг в память о земляке Михаиле Сафронове, погибшем в ходе СВО. Церемония прощания состоится завтра, 4 июля, на площади у Дома культуры с 10:30 до 11:30. Об этом сообщили районные власти.
В администрации рассказали, что Михаил Михайлович Сафронов родился 3 августа 1988 года. В школьные годы увлекался спортом — футбольными и хоккейными играми. Когда отучился в Оконешниковской школе, получил образование в училище № 19, стал профессиональным водителем и трактористом. После армейской службы трудился на омском крупяном заводе вахтовым методом.
В феврале 2024 года Сафронов заключил контракт с Министерством обороны РФ, попал в стрелковый батальон. Спустя три месяца, в мае, погиб при выполнении боевой задачи.
«Администрация и Совет Оконешниковского района выражают искреннее соболезнование родным и близким погибшего. Вечная память и слава нашему Герою!», — говорится в некрологе.