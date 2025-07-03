Жук-вредитель обнаружен в лесах Нижегородской области

Исследования проводились на территории площадью 30 гектаров. Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории изучили собранные образцы и подтвердили присутствие карантинного жука. Взрослые особи начинают летать в июне, а пик их активности приходится на июнь и июль. В этот период они особенно опасны для хвойных деревьев. Жуки повреждают тонкие ветки, обгрызая их кору. Это ослабляет деревья и делает их уязвимыми для личинок. Те, в свою очередь, прогрызают в древесине ходы, заполняя их грубыми опилками, и постепенно углубляются внутрь ствола на десятки сантиметров. Такие повреждения приводят к гибели дерева. Кроме того, усачи переносят сосновую стволовую нематоду, паразит может вызывать массовую гибель хвойных лесов.