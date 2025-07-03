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Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов

Путин на выставке брендов «Знай наших» взял попробовать домашний лимонад.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов «Знай наших» взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за производство альтернативы известным газированным напиткам с добавлением сахара.

Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Основатель компании лимонадов Lapochka Антон Балыклов рассказал президенту о полезных лимонадах с добавление сока и газированной воды, которые стали альтернативой газировкам.

«Отлично», — отреагировал Путин.

«А можно с собой взять? Попробовать?» — добавил глава государства.

Он получил утвердительный ответ и передал своим помощникам баночку с напитком.

Путина также заинтересовал напиток со вкусом манго и чили. По словам основателя компании, такое сочетание вкусов нравится не всем, но является запоминающимся.

«Это вместо всяких энергетических напитков», — отметил президент.

Кроме того, основатель компании по производству натуральных лимонадов сообщил президенту о планах начать производство напитков с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина и пообещал прислать Путину баночку нового напитка на пробу.