Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов «Знай наших» взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за производство альтернативы известным газированным напиткам с добавлением сахара.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Основатель компании лимонадов Lapochka Антон Балыклов рассказал президенту о полезных лимонадах с добавление сока и газированной воды, которые стали альтернативой газировкам.
«Отлично», — отреагировал Путин.
«А можно с собой взять? Попробовать?» — добавил глава государства.
Он получил утвердительный ответ и передал своим помощникам баночку с напитком.
Путина также заинтересовал напиток со вкусом манго и чили. По словам основателя компании, такое сочетание вкусов нравится не всем, но является запоминающимся.
«Это вместо всяких энергетических напитков», — отметил президент.
Кроме того, основатель компании по производству натуральных лимонадов сообщил президенту о планах начать производство напитков с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина и пообещал прислать Путину баночку нового напитка на пробу.