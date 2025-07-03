В Пермском крае расширяется сеть кабинетов спортивной медицины

По оценке минздрава, есть необходимость повысить доступность медицинской помощи спортивного профиля во всех территориях региона. Поэтому до конца 2026 года будет открыто 6 кабинетов спортивного врача. В этом году такой кабинет появится на базе Осинской ЦРБ, в следующем году — 5 кабинетов в Верещагино, Кунгуре и других территориях.