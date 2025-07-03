Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае расширяется сеть кабинетов спортивной медицины

В краевом правительстве обсудили развитие спортивной медицины в регионе.

В краевом правительстве обсудили развитие спортивной медицины в регионе. Это направление обеспечивает определение группы здоровья для занятий физической культурой и спортом, определяет допуск к занятиям спортом и повышенным нагрузкам, а на третьем уровне осуществляет медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд.

По оценке минздрава, есть необходимость повысить доступность медицинской помощи спортивного профиля во всех территориях региона. Поэтому до конца 2026 года будет открыто 6 кабинетов спортивного врача. В этом году такой кабинет появится на базе Осинской ЦРБ, в следующем году — 5 кабинетов в Верещагино, Кунгуре и других территориях.