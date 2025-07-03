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На территории района Башкирии ввели карантин из-за опасного растения

В районе Башкирии ввели карантин из-за амброзии трехраздельной.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии установили карантинную фитосанитарную зону после обнаружения очага опасного карантинного растения — амброзии трехраздельной. Вредоносный сорняк, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора Башкирии, выявили при въезде в деревню Байдавлетово по автодороге Серегулово-Байдавлетово.

Согласно приказу ведомства, карантинный режим вводится на земельном участке площадью 240 гектаров (кадастровый номер 02:24:071001:14). На период его действия вводятся специальные ограничительные меры, которые призваны локализовать очаг и предотвратить распространение агрессивного растения-аллергена, способного нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей.

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