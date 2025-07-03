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Самарский малый бизнес претерпел убытки из-за перебоев с мобильным интернетом

Ограничения мобильного интернета в Самаре накладывает свой отпечаток на простых самарцах: горожане не только не могут листать ленту и коротать дорогу на работу или учёбу, но и несут убытки.

Ограничения мобильного интернета в Самаре накладывает свой отпечаток на простых самарцах: горожане не только не могут листать ленту и коротать дорогу на работу или учёбу, но и несут убытки.

Так, мастер-бровист Марина из самарского салона красоты недополучила шесть тысяч рублей утром третьего июля по нескольким причинам: клиенты не могли пробить, как добраться до салона, не могли заказать такси, не могли рассчитаться за услуги с помощью карты.

Но и у рядовых самарцев возникли трудности: местная жительница Оксана не смогла купить билет онлайн, чтобы добраться до станции «Ягодная» и направиться в парикмахерскую. В итоге, пока она покупала билет на кассе, электричка чуть не ушла без неё, сообщает ГТРК.

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