Самарский малый бизнес претерпел убытки из-за перебоев с мобильным интернетом

Но и у рядовых самарцев возникли трудности: местная жительница Оксана не смогла купить билет онлайн, чтобы добраться до станции «Ягодная» и направиться в парикмахерскую. В итоге, пока она покупала билет на кассе, электричка чуть не ушла без неё, сообщает ГТРК.