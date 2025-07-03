Нидерланды и Дания уйдут под воду: что скрывают тайные писания Ватикана

В секретном архиве Святого престола Ватикана хранятся загадочные карты XVI века, которые взбудоражили ученых и религиозных деятелей. Якобы в них есть упоминание климатических катастроф, которые могут привести к существенным географическим изменениям и стереть с лица Земли отдельные страны. Что пророчат послания, которые хранятся в Ватикане, и правда ли, что мир ждут необратимые изменения, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.