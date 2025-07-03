Нидерланды и Дания уйдут под воду: что скрывают тайные писания Ватикана

В секретном архиве Святого престола Ватикана хранятся загадочные карты XVI века, которые взбудоражили ученых и религиозных деятелей. Якобы в них есть упоминание климатических катастроф, которые могут привести к существенным географическим изменениям и стереть с лица Земли отдельные страны. Что пророчат послания, которые хранятся в Ватикане, и правда ли, что мир ждут необратимые изменения, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Что скрывают карты.
Среди картографических материалов XVI века особое внимание привлекает «Карта апостола Иоанна», в которой написано: «После великой воды мир восстанет вновь». А Земля изменит свой облик: Европа будет затоплена, Америка станет архипелагом, а Антарктида полностью лишится льда. Картографы уверены в подлинности предсказаний, потому нынешние берега Антарктиды на карте точно совпадают с современными данными о подледном рельефе.
А современные исследования океана подтверждают тревожные прогнозы. И если пророчеству суждено сбыться, то к 2070 году внешний облик Земли будет другим, а вода затопит прибрежные территории и острова.
Нидерланды и Дания окажутся под водой.
Во всех древних пророчествах говорится о Великой жатве, которая станет мощнейшей катастрофой планетарного характера. Произойдет смещение определенных континентов, перестроится литосфера Земли, в результате чего отдельные континенты уйдут под воду, предупредила экстрасенс Дарья Миронова.
— Карты, которые хранятся в Ватикане, действительно во многом точны: Нидерланды и Дания могут уйти под воду в связи с тем, что сместятся материки. Это будет связано с серьезными изменениями в атмосфере Земли, землетрясениями и наводнениями. Также возможно частичное затопление Северной Америки и Южной Америки, — рассказала эксперт.
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В Антарктиде растает лед.
И исчезновение льда в Антарктиде с большой вероятностью тоже ждет человечество, потому что изначально на этой территории было тепло, считает Миронова.
— Антарктида вернется в свою исходную точку, когда на ее территории не было льдов. В древности именно Антарктида была Атлантидой, где росли деревья и цветы. Льдом она покрылась со временем. Из-за падения метеорита, который спровоцировал мощнейший взрыв, что отразилось на многих континентах Земли, — сообщила экстрасенс.
Она также не исключила вероятности того, что очередные изменения на поверхности Земли могут произойти из-за падения еще одного метеорита.
— Я вижу угрозу с неба. Скорее всего, с неба упадет звезда, комета или метеорит и спровоцирует определенные геомагнитные волнения по всей Земле. И полностью — климат, — считает Миронова.
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