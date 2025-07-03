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Ночной транспорт будет курсировать в День Независимости в Минске

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Дополнительные отправления автобусов, троллейбусов и трамваев будут организованы в Минске 4 июля, сообщили в Минсктрансе в четверг.

Источник: Sputnik.by

Так, дополнительные автобусы отправятся в 02:30 по следующим маршрутам:

№ 22 от ст. м. «Автозаводская» до ДС «Чижовка» и ДС «Ангарская-4»;

№ 38 от ст. м. «Петровщина» до ул. Семеняко;

№ 42 от ст. м. «Каменная Горка» до ул. Люцинской и ДС «Сухарево-5»;

№ 54 от ст. м. «Спортивная» до ДС «Запад-3»;

№ 71 от ст. м. «Тракторный завод» до Степянки;

№ 72 от ст. м. «Могилевская» до ДС «Шабаны»;

№ 135 от ст. м. «Уручье» до Новой Боровой;

№ 139 от ст. м. «Борисовский тракт» до ул. Танковой;

№ 140 от ст. м. «Каменная Горка» до ДС «Сухарево-5»;

№ 147 от ст. м. «Малиновка» до ДС «Малиновка-4»;

№ 159 от ст. м. «Каменная Горка» до’Каменная Горка-5".

Также запланировано несколько дополнительных троллейбусных маршрутов:

  • № 1 от ст. м. «Московская» в сторону Зеленый Луг-6 — в 02.20;
  • № 22 от ст. м. «Я. Коласа» в направлении ДС «Карастояновой» в 02.20; в направлении ДС «Лошица» — в 02.20;
  • № 53 от ст. м. «Михалово» в направлении ДС «Малиновка-4» в 02.20;
  • № 60 от ст. м. «Могилевская» в направлении ДС «Ангарская-4» — в 02.30.

Предусмотрены и два трамвайных маршрута:

  • № 6 от ОП «ст. м. Я. Коласа» в направлении ДС «Зеленый Луг» в 02.20;
  • от ОП «ст. м. Партизанская» в направлении ДС «Серебрянка» в 02.30.