Ночной транспорт будет курсировать в День Независимости в Минске

Так, дополнительные автобусы отправятся в 02:30 по следующим маршрутам:
№ 22 от ст. м. «Автозаводская» до ДС «Чижовка» и ДС «Ангарская-4»;
№ 38 от ст. м. «Петровщина» до ул. Семеняко;
№ 42 от ст. м. «Каменная Горка» до ул. Люцинской и ДС «Сухарево-5»;
№ 54 от ст. м. «Спортивная» до ДС «Запад-3»;
№ 71 от ст. м. «Тракторный завод» до Степянки;
№ 72 от ст. м. «Могилевская» до ДС «Шабаны»;
№ 135 от ст. м. «Уручье» до Новой Боровой;
№ 139 от ст. м. «Борисовский тракт» до ул. Танковой;
№ 140 от ст. м. «Каменная Горка» до ДС «Сухарево-5»;
№ 147 от ст. м. «Малиновка» до ДС «Малиновка-4»;
№ 159 от ст. м. «Каменная Горка» до’Каменная Горка-5".
Также запланировано несколько дополнительных троллейбусных маршрутов:
- № 1 от ст. м. «Московская» в сторону Зеленый Луг-6 — в 02.20;
- № 22 от ст. м. «Я. Коласа» в направлении ДС «Карастояновой» в 02.20; в направлении ДС «Лошица» — в 02.20;
- № 53 от ст. м. «Михалово» в направлении ДС «Малиновка-4» в 02.20;
- № 60 от ст. м. «Могилевская» в направлении ДС «Ангарская-4» — в 02.30.
Предусмотрены и два трамвайных маршрута:
- № 6 от ОП «ст. м. Я. Коласа» в направлении ДС «Зеленый Луг» в 02.20;
- от ОП «ст. м. Партизанская» в направлении ДС «Серебрянка» в 02.30.