«Будут открываться для учащихся с 1 по 9 классы». Минобразования Беларуси изменило правила работы групп продленного дня в школах

В документе уточнили: группы продленного дня могут быть открыты в школах и спецшколах при наличии достаточного числа заявлений от законных представителей учащихся. Вместе с тем группы продленного дня могут открываться при наличии необходимой материально-технической базы, а также возможности организации питания с учетом учебного процесса и режима питания в образовательном учреждении.