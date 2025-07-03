«Будут открываться для учащихся с 1 по 9 классы». Минобразования Беларуси изменило правила работы групп продленного дня в школах

Минобразования изменило правила работы групп продленного дня в школах Беларуси. Это следует из постановления № 107 Министерства образования «О группах продленного дня» о группах продленного дня от 19 июня 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, группы продленного дня будут открываться в школах для учащихся с первого по девятые классы, а также в специальных школах для учеников с первого по девятые (десятые) классы. Отмечается, что основная цель работы групп продленного дня состоит в создании условий для самоподготовки к занятиям.
В сообщении сказано, что под руководством педагогов будет организована учебная деятельность, которая направлена на выполнение домашних заданий, формирование навыков самостоятельной учебной работы, личностного и физического развития, усвоения основ здорового образа жизни, развития творческих способностей, вовлечения в социально значимую деятельность и гражданского самосознания.
В документе уточнили: группы продленного дня могут быть открыты в школах и спецшколах при наличии достаточного числа заявлений от законных представителей учащихся. Вместе с тем группы продленного дня могут открываться при наличии необходимой материально-технической базы, а также возможности организации питания с учетом учебного процесса и режима питания в образовательном учреждении.
Сообщается, что продолжительность работы группы продленного дня будет определяться согласно запросам со стороны законных представителей учащихся и при учете специфики школы, спецшколы. Продолжительность должна составлять не более шести часов в день.
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