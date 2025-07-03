В Москве в цветниках высадили более 32 млн однолетников

«Всего более 120 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес и цинерарию. В настоящее время приступили к высадке многолетников. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.
Также отмечается, что при выращивании растений в городских теплицах применяют современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. «Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно закаляем рассаду, чтобы потом растения чувствовали себя комфортно на клумбах при разных погодных условиях», — пояснили в комплексе.