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В Москве в цветниках высадили более 32 млн однолетников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы высадили более 32 млн однолетников в столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса.

Источник: Unsplash

«Всего более 120 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес и цинерарию. В настоящее время приступили к высадке многолетников. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Также отмечается, что при выращивании растений в городских теплицах применяют современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. «Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно закаляем рассаду, чтобы потом растения чувствовали себя комфортно на клумбах при разных погодных условиях», — пояснили в комплексе.