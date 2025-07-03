Путину предложили создать план по возрождению природы России

В четверг глава государства принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Как рассказала выступившая на мероприятии Дымура, ее семья работает на земле около 20 лет и видит, как меняется климат: усиливаются суховеи, высыхают водоемы, выветривается плодородный слой земли и гибнут лесополосы. По ее словам, это пагубно влияет на урожай — урожайность уже снизилась примерно на треть, и фермеры терпят убытки. Она добавила, что фермеры сохраняют лесополосы, внедряют новые технологии для повышения урожайности, но их усилий не хватает.