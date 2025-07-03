Путину предложили создать план по возрождению природы России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Основатель ассоциации «Народный фермер Запорожской области», заместитель директора ООО «Атаман» из Мелитополя Анастасия Дымура предложила президенту РФ Владимиру Путину разработать и реализовать национальный план по возрождению природы, который включает в себя создание и восстановление защитных лесных полос, что необходимо для сохранения плодородности почв.
В четверг глава государства принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Как рассказала выступившая на мероприятии Дымура, ее семья работает на земле около 20 лет и видит, как меняется климат: усиливаются суховеи, высыхают водоемы, выветривается плодородный слой земли и гибнут лесополосы. По ее словам, это пагубно влияет на урожай — урожайность уже снизилась примерно на треть, и фермеры терпят убытки. Она добавила, что фермеры сохраняют лесополосы, внедряют новые технологии для повышения урожайности, но их усилий не хватает.
«Поэтому я предлагаю разработать и реализовать национальный план по возрождению природы, который включает в себя создание и восстановление лесных полос, защитных лесных полос, производство посадочного материала, высадку и также уход за ним, и в том числе создание новых водоемов, искусственных, для полива этих лесных полос. Также стоит разработать механизмы совместного инвестирования в данные проекты граждан, государства и компаний», — сказала Дымура.
Фермер уточнила, что на образовавшихся природных территориях смогут развиваться новые виды бизнеса, такие как лесное и охотничьи хозяйства, рыбоводство, пасеки, а для фермеров это значит возрождение плодородия земли, увеличение урожайности и повышение дохода.
"Мы сможем организовать множество рабочих мест на территории сельских районов, в том числе для ветеранов СВО. С доходов от этой деятельности инвестиции смогут окупиться. Я предлагаю начать реализовывать этот план с нашей Запорожской области и нескольких регионов, соседских юга России, в которых уже наблюдается опустынивание.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2−3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.