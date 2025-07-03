Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 4 июля 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 4 июля 2025 года пройдет в Свердловском округе. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, который поможет не допустить аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отключение горячей воды в Иркутске 4 июля 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице Добролюбова, 1 и в микрорайоне Первомайском, 90, — уточняет оператор.
Работы начнутся уже в девять часов утра, а закончатся лишь к восьми вечера. Точные адреса, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 4 июля 2025 года, можно узнать в таблице.
Работы начнутся в девять утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренскую станцию по борьбе с болезнями животных доставили лайку с глубокой рваной раной в области паха. Со слов владельца собаки, на животное напал медведь.