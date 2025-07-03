Международный турнир по боксу пройдет в Самаре во Дворце спорта 4 июля

В столице 63-го региона разыграют Кубок двукратного чемпиона мира Р. Х. Малахбекова (12+). Подробностями поделилась пресс-служба областного Минспорта.
На ринге сойдутся сборная «Динамо» и иностранные бойцы. Биться будут:
Эдмонд Худоян (Россия) и Шодиержон Меликузиев (Узбекистан) — 48 кг;Вячеслав Рогозин и Алехандро Кларо Физ (Куба) — 54 кг;Игорь Свиридченков и Юниер Сорзано (Куба) — 71 кг;Сергей Сергеев и Еркебулан Шайкенов (Казахстан) — 75 кг;Алакпер Гезалов и Хасан Рихсибоев (Узбекистан) — 80 кг;Хасмагомед Джаватханов и Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) — 92 кг;Ярослав Дороничев и Халимжон Мамасолиев (Узбекистан) — 92+ кг.
Вход свободный при наличии мест. Начало 4 июля в 22:30.
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