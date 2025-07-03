Воронка без конца и края: миниатюрную версию смерча сняли на камеру в Ростовской области

В Ростовской области жители Чалтыря сняли на камеру миниатюрную версию смерча, появившуюся в пасмурном небе где-то «в районе Хапров». Снимок природного явления опубликовали в одной из групп VK.
Судя по фотографии, внушительный вихревой столб в виде воронки был виден издалека. Можно сказать, он завис над крышами частных домов. При этом четкого начала и конца у смерча не было.
Пост был опубликован 3 июля. Однако когда именно запечатлели воздушное мини-торнадо, неизвестно. Можно предположить, что на днях. Например, буквально вчера в районе Чалтыря прогнозировали облачность и небольшой дождь.
К слову, в июне жители Дона уже сталкивались такими же погодными каверзами: водяной столб видели над Таганрогским заливом, а в Кагальницком районе из-за смерча часть поселка некоторое время оставалась без электричества.
Напомним, смерч или торнадо — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевых облаках. Часто он тянется до самой поверхности земли и представляет из себя хобот диаметром в десятки и даже сотни метров.
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