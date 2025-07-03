Какая погода будет в Казахстане 4 июля

Столбики термометров на большей части страны в дневное время достигнут отметки сильной жары 35 градусов, в центре и на востоке страны ожидается очень сильная жара 40−42 градуса, на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара 35−40 градусов, в отдельных районах ожидается очень сильная жара 43−47 градусов.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
В Акмолинской области синоптики обещают ночью на западе, севере и юге дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь. Днем на севере, востоке, юге области град, шквал, пыльная буря. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на западе, севере области 27 тепла.
В Актюбинской области днем на севере возможен небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 23, днем 23−28, на юге области 33 тепла.
В Алматинской области осадков не ожидается. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 10−15 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на западе, севере, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 23−28 тепла.
В Атырауской области будет без осадков. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 29−34 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем на востоке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на востоке, юге области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 10 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов, на востоке области 27 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15 тепла, днем очень сильная жара 40−45 градусов, в горных районах области 35 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на востоке области 24, в горных районах области 11 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, юге, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 30 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на севере и востоке возможен кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юго-западе области 20, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Карагандинской области днем на западе и севере ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
В Костанайской области на севере, западе и востоке пройдет дождь, гроза, днем град, шквал, ночью на севере, востоке области сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо- западный, западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 22−27, на юге области 32 тепла.
В Кызылординской области будет без осадков. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью 9- 14, на севере области 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 24−29 тепла, днем сильная жара 39−44 градусов, на юге, востоке области очень сильная жара 46 градусов, на западе области 35 тепла.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Ночью в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35−40 градусов.
В Павлодарской области днем на западе ожидается дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Северо-Казахстанской области пройдет дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 19−24, на востоке области 29 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, в горных районах области 20 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса, на западе, юге, в пустынных районах области очень сильная жара 46 градусов.
В Улытауской области днем на западе и севере возможен небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на востоке области 20 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 41−43 градуса.