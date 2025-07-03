Какая погода будет в Казахстане 4 июля

АСТАНА, 03 июля — Sputnik. Погоду большей части территории Казахстана 4 июля будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, севере, востоке республики — сильные дожди с выпадением града. Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков. Также ожидается усиление ветра на западе, юге страны с пыльными бурями.