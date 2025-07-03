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Хаос в аэропорту Кишинёва: Прибывшие в Молдову пассажиры долгое время стояли на улице под палящим солнцем в +35 градусов, ожидая паспортного контроля

При этом министр инфраструктуры Владимир Боля утверждает что аэропорт Кишинева ни капли не выглядит хуже, чем раньше [видео]

Источник: Комсомольская правда

Хаос в Международном аэропорту Кишинёва.

Прилетевшие в Молдову люди, уже долгое время стоят на улице под палящим солнцем в +35 градусов, ожидая паспортного контроля.

В чем затык — непонятно.

А вот и вчерашняя цитата министра инфраструктуры Владимира Боли:

«Аэропорт Кишинева ни капли не выглядит хуже, чем раньше. Он в продолжающемся процессе развития».

Ясно-понятно.

В это время, Аэропорт Кишинева ответил:

«В связи с одновременной посадкой нескольких рейсов сегодня, 3 июля 2025 года, в зоне паспортного контроля при въезде в страну был зафиксирован временный повышенный поток пассажиров».

— А кто за этим должен был следить, чтобы не было несколько посадок одновременно?

— Ладно, это сделать не смогли — увеличить количество пограничников для проверки паспортов можно было?

— А кто бы отвечал за то, если бы людям стало плохо?

— Мы правильно понимаем, что ждали пока само рассосется?

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