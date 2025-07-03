Хаос в аэропорту Кишинёва: Прибывшие в Молдову пассажиры долгое время стояли на улице под палящим солнцем в +35 градусов, ожидая паспортного контроля

Хаос в Международном аэропорту Кишинёва.
Прилетевшие в Молдову люди, уже долгое время стоят на улице под палящим солнцем в +35 градусов, ожидая паспортного контроля.
В чем затык — непонятно.
А вот и вчерашняя цитата министра инфраструктуры Владимира Боли:
«Аэропорт Кишинева ни капли не выглядит хуже, чем раньше. Он в продолжающемся процессе развития».
Ясно-понятно.
В это время, Аэропорт Кишинева ответил:
«В связи с одновременной посадкой нескольких рейсов сегодня, 3 июля 2025 года, в зоне паспортного контроля при въезде в страну был зафиксирован временный повышенный поток пассажиров».
— А кто за этим должен был следить, чтобы не было несколько посадок одновременно?
— Ладно, это сделать не смогли — увеличить количество пограничников для проверки паспортов можно было?
— А кто бы отвечал за то, если бы людям стало плохо?
— Мы правильно понимаем, что ждали пока само рассосется?
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