Учёные СамГТУ попали в топ цитируемых публикаций научного журнала STAM Methods

Научная работа сотрудников Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарской государственной технической академии оказалась среди лидеров по числу ссылок и загрузок в международном журнале Science and Technology of Advanced Materials: Methods (STAM Methods).
Исследование было опубликовано в 2022 году одним из первых номеров журнала и уже спустя два года набрало свыше ста цитат согласно базам данных Web of Science. Такой результат считается весьма высоким достижением для научной статьи.
Авторы статьи, директор центра Владислав Блатов вместе с коллегами Александром Шеверновым, Александром Шабалиным и Игорем Карпухиным, представили широкой аудитории систему веб-сервисов TopCryst. Эта разработка помогает ученым эффективно анализировать структуры кристаллов различной степени сложности, автоматически выявляя важные характеристики материала.
Журнал STAM Methods выходит под эгидой издательства Taylor Francis начиная с 2021 года и специализируется на публикации методик и инструментов для материаловедения. Попадание статьи в список наиболее часто цитируемых и загружаемых работ служит ярким свидетельством высокого научного качества и полезности представленного материала.
Помимо этого, достижения команды Владислава Блатова получили международное признание: научные изыскания группы признаны одними из передовых в мировой практике.
В одно из наших ранних материалов мы рассказали о другом достижении учёных СамГТУ: они разработали способ укрепления опор зданий при помощи смолы.
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