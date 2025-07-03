Собчак заступилась за Мэйби Бэйби и Дору, обвиненных Инстасамкой в предательстве РФ

Спустя два года Мэйби Бэйби выпустила еще один трек с оскорблениями коллеги по сцене — «Hit Em Up» (в нем также досталось «врагу квадроберов» Мии Бойке). На этот раз она обвиняла Инстасамку в том, что та «задирает цену, если в лайнапе [выступления] есть Мэйби», а также читала такие строки: «Тебя шлепают мажоры на корпоративе. Твой парень скажет: “Ну, а че? Ведь нам же заплатили”.