Самарского экс-депутата с криминальным прошлым наградили почетным знаком

Речь идет о Минахмете Халиуллове. Сейчас он занимает пост вице-президента региональной творческой общественной организации «Дуслык» (или «Дружба»).
Экс-представитель совета депутатов Промышленного района получил награду «За содействие Вооруженным Силам РФ» II степени. Она досталась и президенту объединения Фахрутдину Канюкаеву. Оба занимались гуманитарной помощью.
При этом первый до этого проходил по уголовному делу по факту коммерческого подкупа. Изначально вину не признавал, но далее все-таки во всем сознался. Осудили в апреле 2020-го. Выплатил штраф.
«Коммерсантъ Самара» пишет, что с июля 2016-го по 2018 год Халиуллов — тогда представлял подрядчика областного Фонда капремонта (ФКР) — передал миллион рублей родственнику экс-врио гендиректора организации Михаила Архипова Алексею.
Последний отдал средства бывшему руководителю ФКР губернии, чтобы тот без проблем направил их подрядчику за капитальный ремонт в многоквартирных домах.
Ранее в Самаре оштрафовали инженера КНПЗ, причастного к коммерческому подкупу.
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