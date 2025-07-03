Обзор самых значимых событий в Самарской области: главное за июнь 2025 года

Интервью, посвященное первому году губернаторства Вячеслава Федорищева, натолкнуло «МК в Самаре» на идею, которая лежит на поверхности: периодически готовить ежемесячные обзоры наиболее важных событий в жизни региона.
Первая подборка была опубликована по итогам мая. Представляем второй обзор — по итогам июня 2025 года.
Самарская область продолжает активное развитие по многим направлениям — от медицины и образования до транспорта и экологии. Регион делает ставку на модернизацию, поддержку бизнеса и повышение качества жизни граждан.
На решение всех этих задач призваны работать десятки соглашений, подписанных делегацией Самарской области на ПМЭФ-2025, который прошел в Санкт-Петербурге 18−21 июня.
Экономика, инновации и поддержка бизнеса.
«ПМЭФ — 2025 стал рекордным для Самарской области», — написал губернатор в личном телеграм-канале по завершении форума.
В ходе Петербургского международного экономического форума Самарская область заключила соглашения на сумму 260 млрд рублей, будут созданы более 6400 рабочих мест.
Эти цифры кратно выше показателей 2024 года, и выделить что-то наиболее значимое здесь сложно.
Один из крупнейших проектов — строительство первой в России фабрики по выпуску ксантановой камеди ООО «РусКамедь» с инвестициями 40 млрд рублей.
Подписано соглашение с ПАО «Тольяттиазот» на сумму более 80 млрд рублей для модернизации предприятий химического профиля и увеличения объемов выпуска продукции. Новые мощности позволят расширить экспорт и повысить производительность.
ОСЭЗ «Тольятти» заняла второе место в стране по клиентоориентированности. В 2025 году там откроются ещё пять производств, а в 2026 начнётся третья очередь развития территории.
АВТОВАЗ презентовал новую модель LADA Azimut, созданную на собственной платформе. Это важный шаг для автомобильной отрасли региона и демонстрация технологической независимости.
Медицина и здравоохранение.
На базе городской больницы № 4 в Тольятти начал работу новый центр медицины катастроф. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В ближайшее время здесь откроется трассовый медпункт на 16-м км «Обхода Тольятти», что значительно повысит скорость оказания помощи при ДТП.
Завершён капитальный ремонт терапевтического отделения больницы № 4 в Самаре. Обновлены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, проведена полная реконструкция входной группы и регистратуры.
Более 17 тысяч жителей Октябрьского района получили доступ к современной медицинской помощи. До конца года планируется обновить 146 объектов здравоохранения по всей области.
Открыто новое отделение диализа в Самарской ГКБ № 1 им. Пирогова. Здесь установлено 20 современных аппаратов «искусственная почка», что позволяет принимать более 120 пациентов вместо прежних 77.
Министерство здравоохранения РФ поддержало строительство двух крупных медобъектов:
детской многопрофильной больницы в Самаре (200 коек, площадь свыше 25 тыс. м²);
онкологического корпуса больницы в Тольятти.
Решение было принято по итогам выездного заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в Самаре.
Эти учреждения станут стратегически важными для снижения заболеваемости и повышения качества медицинских услуг.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинским учреждениям по всей области губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал ещё 106 новых автомобилей.
Это позволит улучшить доступность плановой и экстренной медицинской помощи, особенно в отдалённых районах региона. Всего за полгода по нацпроекту больницы и поликлиники области получили уже 193 новых автомобиля.
Транспорт и инфраструктура.
После вмешательства губернатора возобновились работы по строительству станции метро «Театральная». Запущен щит для проходки правого перегонного тоннеля протяжённостью 1,6 км.
На глубине 20 метров круглосуточно трудятся 245 специалистов.
Разработана и внедряется интеллектуальная система управления общественным транспортом, которая сократит время ожидания автобусов и трамваев вдвое и снизит затраты на обслуживание на 10%.
Ещё два новеньких трамвая прибыли в областную столицу: их современный вид на улицах Самары неизменно привлекает внимание, а комфорт по достоинству оценили многие жители города и туристы.
В 2024 году Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал развитие транспортной системы региона одной из ключевых задач.
Он запустил масштабную программу по обновлению парка трамваев в столице региона и модернизации инфраструктуры городского электрического транспорта — путей, сетевого оборудования, тягловых подстанций.
Благодаря средствам областного бюджета, выделенным на реализацию программы, в 2025 году в Самару поступило и уже поставлено на маршруты 40 трамваев «Львенок». До конца 2026 года всего в Самару поступит 71 новый трамвайный вагон.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершается капремонт первых 4-х километров дороги на участке Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка.
Идет замена асфальта, обустройство тротуаров, установка светофоров, опор освещения и дорожных знаков. К 1 сентября планируется привести в порядок 35 км этой региональной трассы.
Образование и наука.
Создан научный кластер мирового уровня — «Центр интеллектуальных беспилотных авиационных систем». Решение принято на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко.
Он будет функционировать на базе Самарского университета имени Королёва в партнёрстве с Тольяттинским госуниверситетом, научными организациями и компанией «Транспорт будущего».
До 2030 года на развитие направления БАС выделено почти 2 млрд рублей.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева занял 44-е место в рейтинге RAEX ТОП-100 лучших вузов страны. Самарский государственный технический университет — 75-е, а Самарский медицинский — 53-е место.
Кстати, 20 июня стартовала приемная кампания, у абитуриентов хороший выбор вузов с качественным образованием в родном регионе.
У выпускников школ Самарской области высокие результаты по ЕГЭ: 180 стобалльных работ по различным предметам, из них 13 выпускников — с двумя стобалльными результатами.
В период каникул в регионе идёт масштабный ремонт школ. Объём финансирования здесь — более 873 млн рублей, из которых 568 млн — федеральные средства.
Работы включают замену кровли, окон, инженерных сетей и устройство пандусов.
Строительство и благоустройство.
В Самаре начато возведение многофункционального комплекса рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Инвестиции составляют 15 млрд рублей.
Объект станет частью городской инфраструктуры и повысит качество жизни горожан.
Завершилось голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». В следующем году запланировано благоустройство 39 общественных пространств, выбранных жителями в июне в ходе всероссийского голосования.
Завершено обустройство озера в парке Победы и начата очистка Песчаного озера в парке Металлургов областного центра.
В рамках программы благоустройства также реализуется проект по созданию велодорожек в центральных частях Самары и Тольятти. Протяжённость новых дорожек составит 10 км.
Запущен мониторинг состояния около 2000 детских площадок. По его итогам будут подготовлены заявки на текущий и капитальный ремонт, а также на замену устаревших конструкций.
Губернатор поручил главам муниципалитетов, приглашая жителей к участию, провести оценку и инвентаризацию площадок, подготовить заявки, и уже в этом году приступить к их реализации. Те, что не требуют больших затрат — отработать незамедлительно.
«Планы по установке новых площадок и реконструкции действующих реализуем в полном объеме. Это начало большого пути, который нам нужно пройти вместе. Наши дети достойны самого лучшего!», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Завершается строительство проблемного дома на улицах Вилоновской и Садовой, где были нарушены права более чем 160 дольщиков. Застройщик начал возврат средств тем, кто приобрёл квартиры в четвёртой секции, завершённой в 2024 году.
В июне 2025 года открылся новый корпус в детском лагере «Жигулёвский Артек» в Ставропольском районе. В него уже приняли первых детей.
Также завершён ремонт корпуса детского лагеря «Волжанка» в Самаре. Здесь теперь работает зрительный зал на 114 мест.
Социальные проекты и поддержка участников СВО.
С 1 сентября вводится обязательное квотирование рабочих мест для участников СВО. Организации с числом сотрудников более 100 человек обязаны выделять не менее 1% вакансий.
Таким образом, будет создано около 5000 рабочих мест для военнослужащих, вернувшихся с фронта.
Ветераны СВО смогут бесплатно получить образование, пройти переподготовку или повышение квалификации. Также стартовал второй поток программы «Школа героев», где обучается 45 участников спецоперации.
Для семей, воспитывающих детей, созданы новые меры поддержки: в 2025 году будут построены или модернизированы подъездные дороги, системы водоснабжения и водоотведения для участков многодетных семей. Приём заявок продлится до 8 июля.
С начала года родители первенцев получили более 3200 подарочных наборов с одеждой, гигиеническими принадлежностями и детскими товарами.
В рамках областной программы «Культурные люди» создаются молодёжные креативные кластеры в домах культуры. Первым таким центром станет «КреативХаб “МОст”» в Нефтегорске.
Экология и природные ресурсы.
Стартовала масштабная программа расчистки водоёмов. Будут очищены 17 водных объектов общей площадью более 33 гектаров. Финансирование — 500 млн рублей из федеральной программы «Экологическое благополучие».
Успешно завершена борьба с вредителями на почти 4 тыс. га лесных территорий. За три года число очагов вредителей сокращено более чем в 7 раз.
Для контроля состояния воздуха установлены современные датчики в крупных промышленных центрах. Общий бюджет проекта — 200 млн рублей.
Культура и спорт.
Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича удостоен премии «Золотая Маска» в номинации «Маэстро». Это высокое признание мастерства коллектива.
«Самарская земля знаменита своими традициями, талантами и творческими победами. А театр оперы и балета вновь подтвердил статус одного из ведущих в России. Это наша общая гордость!», — отметил Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Началась реставрация фасадов исторических зданий: Дома мещан Капраловых, Торгового дома «Братья Клодтъ», Жилого дома купчихи Курлиной и других объектов культурного наследия.
Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта домов, являющихся объектами культурного наследия.
Завершается строительство профессионального легкоатлетического сектора на стадионе «Салют» в посёлке Мехзавод.
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачёвы завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по фехтованию в Генуе.
Сборная России по фехтованию впервые за последние годы выступает на международном уровне. Спортсменов поздравил глава региона.
Туризм и отдых.
Самарская область участвует в национальном проекте «Туризм и гостеприимство».
Федеральное финансирование в размере 85,44 млн рублей получили проекты: семейный курорт «Рождествено Парк», парк-отель «Маламут Ленд», комплекс «Волжские термы».
Частные инвесторы дополнительно вложат 224,46 млн рублей.