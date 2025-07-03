В Светлогорске отменили концерт Агаларова после обострения конфликта с Баку

«Эмин — любимый артист в нашей стране, который собирает залы, к которому приходит публика, к которому ходят на концерты. Россия всегда была островом дружелюбия к людям культуры, спорта и искусства. Я уверен, что мы не опустимся до подобных гонений, мы с любовью относимся к артистам из Азербайджана и других стран», — сказал Майданов.