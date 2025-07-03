В минприроды Ростовской области опровергли сброс стоков в Таганрогский залив

Добавим, также представители министерства выяснили ситуацию с «вывозом грунта на берег Темерника в Ростове-на-Дону». Оказалось, в границах прибрежной полосы произошел отвал грунтов. Того, кто допустил отсыпку уже установили, с ним провели беседу.