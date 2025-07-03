В минприроды Ростовской области опровергли сброс стоков в Таганрогский залив

В Ростовской области не подтвердились сообщения о сбросе канализационных стоков в Таганрогский залив, сообщает пресс-служба минприроды региона.
Выездную проверку провели 2 июля. Сброс загрязнения в районе села Петрушино Неклиновского района «не зафиксировали».
— Таганрогский залив подлежит государственному экологическому надзору, поэтому всю полученную информацию направили в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, — прокомментировали в минприроды Ростовской области.
Добавим, также представители министерства выяснили ситуацию с «вывозом грунта на берег Темерника в Ростове-на-Дону». Оказалось, в границах прибрежной полосы произошел отвал грунтов. Того, кто допустил отсыпку уже установили, с ним провели беседу.
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