Росздравнадзор почистил донской интернет от незаконных лекарств

За первые шесть месяцев 2025 года Росздравнадзор по Ростовской области выявил и заблокировал 1169 интернет-ресурсов, незаконно торгующих лекарственными препаратами. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда было закрыто 552 сайта.
В «черном списке» оказались сайты, предлагавшие инсулины и препараты для лечения гепатита, кроворазжижающие и антибактериальные средства, лекарства для прерывания беременности и средства для похудения и повышения потенции.
Особое внимание уделялось мониторингу социальных сетей, специализированных медицинских форумов и телеграм-каналов. Именно активность в этих площадках привела к резкому росту выявляемости незаконного контента.
Жителям Ростовской области напоминают, что покупка лекарств вне лицензированных аптек представляет серьезную угрозу для здоровья. Подпольные препараты могут быть неэффективными или даже опасными для жизни.
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