Росздравнадзор почистил донской интернет от незаконных лекарств

За первые шесть месяцев 2025 года Росздравнадзор по Ростовской области выявил и заблокировал 1169 интернет-ресурсов, незаконно торгующих лекарственными препаратами. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда было закрыто 552 сайта.