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17-летний форвард БК «Самара» может продолжить карьеру в мадридском «Реале»

Появилась информация о переезде Егора Амосова волжан в Европу.

Появилась информация о переезде Егора Амосова волжан в Европу.

17-летний форвард — воспитанник БК «Самара». Впервые сыграл на взрослом уровне (и сразу в элите) в минувшем сезоне. А в феврале его вызывали в сборную. Также участвовал в слэмданк-контеста на Матче звезд.

«Перехват» сообщает, что молодой баскетболист продолжит карьеру в системе мадридского «Реала». Контракт с испанцами подписали по схеме «1+1». Начнет с команды «сливочных» до 18 лет. Далее — путь в молодежку и основу.

После первого года с испанским клубом Амосов сможет остаться или перейти в другой коллектив в Европе, вернуться в Россию либо попробовать себя в американской университетской лиге NCAA.

Ранее БК «Самара» покинул 26-летний форвард Илья Платонов.

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