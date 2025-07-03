Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 4 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Свердловский пр., 33-А; Кирова, 21 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. ЧЭМК, ч/с: Черняховского, 1−28; Ватутина, 1−28; Ульяны Громовой, 11−17 (нечет.); Потемкина, 52−58 (чет.); 5-го Декабря, 43−52 — с 08:30 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Кыштымская, 14 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Градский Прииск, ч/с: Логовая, 17−33-Б, 16-А-44; Лавровая, 17-А, 18−24; Новоградский пр., 19-Д — с 08.00 до 16.00;
— Островского, 5-А, 6, 7; Каслинская, 34, 36, 36-А; Кыштымская, 3, 3-А; пер. Островского, 6 — с 13.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Ш. Руставели, 26, 28, 30 — с 09.00 до 16.00;
— п. Мясокомбинат, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 — с 08.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 28, 30, 30-А, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Румянцева, 4; Дачная, 37; Балканская, 1 — с 09.00 до 14.00.
Отключение газоснабжения:
— Обухова, 5; Дружбы, 19; Трудовая, 9-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кузнецова, 8-А — с 09:30 до 17.00;
— Орджоникидзе, 33, 35, 35-А, 37, 41, 41 к. 2, 43, 43/1, 50, 54-Б, 54-В стр.1, 56, 58-А; Цвиллинга, 56-А, 56-Б; Телевизионная, 1, 3, 4, 4-А, 6; Монакова, 4, 4-А, 6-А — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 18 (подъезды 1−4), 22-А (подъезды 1, 2); Блюхера, 51 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Маяковского, ч/с: Ильича, 11, 13; Дарвина, 15−51; Мебельная, 1−28; пер.1-й Мебельный, 2, 4, 6, 8; Короленко, 2−21; Гайдара, 1−9, 11, 28 — с 08.00 до 16.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Линейная, 63, 64, 65, 69/1, 69-А, 76, 82 — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Карпенко, 3 (подъезд 1), 5 (подъезды 1,2), 32 (подъезды 1−4), 36 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энгельса, 42 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Шершни, ч/с: Веселая, 4; Ленина, 41−72; Степная, 13−36-А; Тополиная, 4, 6, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30; квартал 15, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14; Северная, 64-А; Ак. Сахарова, 13, 13-А — с 08.00 до 18.00;
— С. Кривой, 41, 43, 45, 47, 47-А, 49, 49-А; К. Либкнехта, 28, 28-А, 30, 34; Свердловский пр., 78, 80; Энгельса, 77, 77-А; Энтузиастов, 16 — с 10.00 до 15.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 4 июля, будут отключены светофоры:
— с 8:00 до 18:00 на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой;
— с 12:00 до 18:00 на пересечении улиц Каслинская и Островского.
Будьте внимательны и осторожны!