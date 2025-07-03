Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

«Я хочу, Сергей Семенович, в первую очередь, сказать вам, что мы не способны были бы ни на какие творческие проекты, если бы мы не чувствовали себя в безопасности в Москве, если бы нам не было бы комфортно, если бы столица не поднимала и не умножала бы наши творческие силы. Для этого трудитесь вы на протяжении многих лет, трудится огромное количество людей, которые действительно создают особую обстановку в городе, позволяющую людям трудиться, отдыхать и реализовывать любые свои мечты», — сказала Громова. По ее словам, Москва под руководством Собянина превратилась в одну из выдающихся мировых столиц.