Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

«Сегодня хорошее событие в музее Москвы. Благодаря стараниям Анны Витальевны, которая с такой душой и пиететом относится к истории города, к истории Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Нынешняя выставка музея Москвы, конечно, не может не привлекать внимания и не трогать сердца москвичей. Потому что период, когда Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы, это один из самых лучших периодов развития города», — сказал Собянин.
Мэр назвал те времена революционным периодом. Именно тогда был дан толчок развитию Москвы, когда она из провинциального, не очень комфортного города, начала превращаться в один из лучших европейских городов. «В этом периоде были проведены такие утилитарные вещи, как водопровод, канализация, но даже эти проекты создали условия, которые привели к тому, что смертность кратно уменьшилась, а рождаемость и численность москвичей увеличилась в этот период в 1,5 раза», — добавил Собянин.
По словам мэра, в этот период были реализованы проекты, которыми и сегодня живет город. Во многом современный облик Москвы существует благодаря тем архитектурным памятникам, которые в то время были возведены. «Все эти деяния Романовых, конечно, впечатляют и достойны памяти поколений. Анна Витальевна, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за работу, которую проводите по увековечению их памяти», — заключил Собянин.
«Я хочу, Сергей Семенович, в первую очередь, сказать вам, что мы не способны были бы ни на какие творческие проекты, если бы мы не чувствовали себя в безопасности в Москве, если бы нам не было бы комфортно, если бы столица не поднимала и не умножала бы наши творческие силы. Для этого трудитесь вы на протяжении многих лет, трудится огромное количество людей, которые действительно создают особую обстановку в городе, позволяющую людям трудиться, отдыхать и реализовывать любые свои мечты», — сказала Громова. По ее словам, Москва под руководством Собянина превратилась в одну из выдающихся мировых столиц.
Об экспозиции
Как следует из материалов мэрии, экспозиция в музее Москвы подготовлена Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке правительства Москвы к 120-летию памяти великого князя. Участие в выставке принимают более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, а также частные коллекционеры.
На выставке представлено свыше 500 предметов, документов, фотографий и артефактов, посвященных жизни, государственному, воинскому и общественному служению Августейшего хозяина Москвы.
Посетители выставки узнают и о милосердном служении Великого князя Сергея Александровича и его супруги Великой княгини Елизаветы Федоровны, под попечением которых находилось более 100 благотворительных обществ и объединений, помогавших нуждающимся в Москве и других городах империи.
Кроме того, экспозиция рассказывает о наследии Великого князя, работе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по восстановлению креста-памятника в Кремле на месте убийства Августейшего мученика и о возрождении подмосковной резиденции московского генерал-губернатора — императорского имения Ильинское-Усово.
Экспозицию сопровождает просветительская программа с лекциями, обзорными и авторскими экскурсиями. Работа выставки продлится до 21 сентября 2025 года.