В Калининском районе Уфы 69 домов остались без холодного водоснабжения

В Калининском районе Уфы произошла авария, оставившая без холодной воды целый квартал. В результате аварийного отключения, жители 69 домов на улицах Октябрьская, Мира и Набережная в микрорайоне Князева столкнулись с временными неудобствами.
Службы «Уфаводоканала» уже приступили к устранению проблемы и проводят необходимые ремонтные работы. Ситуация находится на контроле.
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