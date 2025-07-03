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В Калининском районе Уфы 69 домов остались без холодного водоснабжения

В Уфе 69 домов остались без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы произошла авария, оставившая без холодной воды целый квартал. В результате аварийного отключения, жители 69 домов на улицах Октябрьская, Мира и Набережная в микрорайоне Князева столкнулись с временными неудобствами.

Службы «Уфаводоканала» уже приступили к устранению проблемы и проводят необходимые ремонтные работы. Ситуация находится на контроле.

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