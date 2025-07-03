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До 23 июля продлили запрет на посещение лесов в Ростовской области

Режим ограничений в донских лесах продлили.

Источник: Комсомольская правда

Режим ограничений в донских лесах продлен до 23 июля. Об этом сообщили в Минприроды Ростовской области.

Согласно опубликованной информации пресс-службы ведомства, исключение сделано только для спецтехники экстренных служб — это лесопожарные формирования, оперативные и аварийно-спасательные службы, пожарные части, муниципальные патрульные группы.

Надзор ведется на всей территории гослесфонда региона, который занимает более 360 тысяч гектаров. В министерстве подчеркнули, что 90% ландшафтных и лесных пожаров происходят по вине человека.

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