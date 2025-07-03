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Тольяттинский «Акрон» отдал в аренду в «Ротор» защитника Вячеслава Бардыбахина

23-летний футболист «красно-черных» проведет следующий сезон с волгоградской командой в Первой лиге.

23-летний футболист «красно-черных» проведет следующий сезон с волгоградской командой в Первой лиге.

Вячеслав Бардыбахин присоединился к тольяттинцам прошлым летом. Переходил из красноярского «Енисея». Также выступал за «Тюмень». В прошлом сезоне сыграл в 15 матчах. Получил три желтые и одну красную. Без результативных действий.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тыс. евро.

Недавно рассказывали, что «Акрон» занял девятое место, а «Крылья» 13-е по числу игр воспитанников в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.

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