Тольяттинский «Акрон» отдал в аренду в «Ротор» защитника Вячеслава Бардыбахина

23-летний футболист «красно-черных» проведет следующий сезон с волгоградской командой в Первой лиге.
Вячеслав Бардыбахин присоединился к тольяттинцам прошлым летом. Переходил из красноярского «Енисея». Также выступал за «Тюмень». В прошлом сезоне сыграл в 15 матчах. Получил три желтые и одну красную. Без результативных действий.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тыс. евро.
Недавно рассказывали, что «Акрон» занял девятое место, а «Крылья» 13-е по числу игр воспитанников в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.