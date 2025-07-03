Наталья Фролова: «Порывы ветра создавали ощущение езды в стену»

Внимание болельщиков было приковано не только к Фроловой, но и к ее коллеге по команде Диане Климовой. Диана — одна из самых титулованных гонщиц России, призер Кубка мира, чемпионка России на шоссе. «Я участвую в раздельных гонках с 2022 года, мой разделочный велосипед был куплен именно в этом году. И уже в 2022 году я завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом. Потом восстанавливалась после перелома спины. В принципе, хочется проехать еще, посмотреть, на что готова», — рассказала накануне старта чемпионата Диана.