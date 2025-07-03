Наталья Фролова: «Порывы ветра создавали ощущение езды в стену»

В Казани завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе, собравший сильнейших российских гонщиков. Медали разыгрывались в трех дисциплинах. Первое золото чемпионата досталось гонщице команды «Марафон-Тула» Наталье Фроловой. Дистанцию в 26 километров она преодолела за 36 минут 14,9 секунды.
В Казани и наукограде Иннополисе, спутнике столицы Татарстана, 25−29 июня прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе. Первым разыгрывался комплект наград в женских индивидуальных гонках на время с раздельным стартом.
Зрелищности гонкам добавили сложнейшие погодные условия в виде шквалистого ветра. «Во время гонки мне очень не понравился ветер, его порывы сбоку буквально сдували с велосипеда. А на последнем круге, заключительные три километра, сила ветра была такой, словно едешь в стену. Но именно это и дало мне преимущество, я не расслабилась, дотерпела и доехала до конца», — поделилась Наталья Фролова.
Наталья относится к гонкам не как к испытанию, а как к огромному подарку судьбы.
— Первый тренер настраивал вас в детстве: «Гонка — это праздник». А какие задачи ставит тренер команды «Марафон-Тула»? — спросили Наталью накануне старта.
— На шоссе у нас нет такого, чтобы нам ставили задачу только выиграть и все.
А на треке — да, нам нужны только победы", — ответила Наталья.
— Сказался ли на вашем великолепном выступлении на ЧР опыт, полученный в Азии, в том числе триумф на Biwase Tour of Vietnam в марте этого года?
— Конечно, помогло, хорошую базу заложила. Безусловно, уровень гонок там пока ниже, но ты чаще поднимаешься на пьедестал. И опыта открывания шампанского становится больше.
Внимание болельщиков было приковано не только к Фроловой, но и к ее коллеге по команде Диане Климовой. Диана — одна из самых титулованных гонщиц России, призер Кубка мира, чемпионка России на шоссе. «Я участвую в раздельных гонках с 2022 года, мой разделочный велосипед был куплен именно в этом году. И уже в 2022 году я завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом. Потом восстанавливалась после перелома спины. В принципе, хочется проехать еще, посмотреть, на что готова», — рассказала накануне старта чемпионата Диана.
Также Климова не обделила вниманием регион-организатор, отметив, что летом в Казани она хотела побывать давно. «Всегда интересно ездить на новых дорогах, бывать в новых городах. Мы были в Казани на фиджитал-играх. Я как раз хотела посетить Казань летом, вот выдалась прекрасная возможность. И очень классно, что удалось провести гонку в центре города», — похвалила организаторов чемпионата Диана.
Инна Абайдуллина, чемпионка мира и Европы среди юниоров, оценивает свое выступление как среднее и считает, что могла проехать лучше. Сам чемпионат оставил у нее самые приятные впечатления. "Трасса понравилась. Техничная, интересная, да еще и с прекрасными видами. Организация гонки тоже была на высшем уровне.
Думаю, как и для многих, самым сложным участком стал небольшой подъем в конце круга. Конкуренция была неплохая, практически вся гонка была очень активной за счет постоянных попыток соперников уехать в отрыв. Ну, а основные соперники по классике — Санкт-Петербург и Москва. Про Иннополис могу сказать, что его точно можно назвать городом будущего! В Казани встретили очень хорошо, сами татары — народ гостеприимный и добрый. Да и вообще, город очень уютный и душевный, много зелени вокруг, чувствуешь себя там как дома", — поделилась Инна Абайдуллина.